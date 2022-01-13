Парламентская газета

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Владельцам дорогих авто придётся раскошелиться

Владельцам дорогих авто придётся раскошелиться

Хотя такого понятия, как «средняя стоимость легкового автомобиля» в Налоговом кодексе нет и налоговиками самостоятельно оно не используется, в соответствии с действующим законом порядок расчёта такого показателя с 2014 года определяет Минпромторг.

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