Владельцам дорогих авто придётся раскошелиться

Хотя такого понятия, как «средняя стоимость легкового автомобиля» в Налоговом кодексе нет и налоговиками самостоятельно оно не используется, в соответствии с действующим законом порядок расчёта такого показателя с 2014 года определяет Минпромторг.
Хотя такого понятия, как «средняя стоимость легкового автомобиля» в Налоговом кодексе нет и налоговиками самостоятельно оно не используется, в соответствии с действующим законом порядок расчёта такого показателя с 2014 года определяет Минпромторг.
Свежие комментарии