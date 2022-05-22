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Современное искусство: 7 знаменитостей, которые считались чайлдфри, но решили стать родителями

Современное искусство: 7 знаменитостей, которые считались чайлдфри, но решили стать родителями

В современном мире каждый волен сам выбирать, становиться ему родителем или нет. Многие люди не готовы обзаводиться детьми, не чувствуя в себе желания нести ответственность за чью-то жизнь.

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