Рафинья поддержал Винисиуса, показав майку со словами Боба Марли: «Пока цвет кожи важнее цвета глаз, будет война»

Уходя на замену во время игры «Барселоны» с «Вальядолидом» (1:3) в 36-м туре Ла Лиги, вингер снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью, адресованной его партнеру по сборной Бразилии.
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