Разведчик с позывным Гера показал последствия штурма российских военных в курском приграничье. Все, что осталось от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это брошенные тела солдат, западное оружие и большое количество боеприпасов, которые не успели использовать, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.