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Российский разведчик показал брошенные ВСУ тела военных

Разведчик с позывным Гера показал последствия штурма российских военных в курском приграничье. Все, что осталось от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это брошенные тела солдат, западное оружие и большое количество боеприпасов, которые не успели использовать, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

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