В Москве задержали 13 участников нелегальных заездов на питбайках. Среди них семеро подростков. Ранее правоохранителям поступила информация о большом скоплении молодых людей, нарушающих общественный порядок и передвигающихся на мототехнике.
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