Умерла сотрудница комитета по печати Петербурга Марина Рогальская

В комитете по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга выразили соболезнования в связи со смертью начальника отдела распространения печатной продукции, издательской и выставочной деятельности Марины Рогальской.
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