Новые микроокаменелости предполагают более раннее возникновение сложной жизни

Международная группа ученых обнаружила, что микроокаменелости из Западной Австралии могут свидетельствовать о скачке в сложности жизни, который совпал с увеличением содержания кислорода в атмосфере Земли и океанах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии