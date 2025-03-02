Нижегородский минкульт будет сотрудничать с коллекционером Валерием Дудаковым

Нижегородский минкульт начнет сотрудничать с коллекционером и искусствоведом Валерием Дудаковым. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после знакомства с ним на открытии выставки «Сфумато» в Нижнем Новгороде (12+).