Нижегородский минкульт будет сотрудничать с коллекционером Валерием Дудаковым

Нижегородский минкульт начнет сотрудничать с коллекционером и искусствоведом Валерием Дудаковым. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после знакомства с ним на открытии выставки «Сфумато» в Нижнем Новгороде (12+).
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