МВД предостерегло от выхода из Apple ID по просьбе третьих лиц

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин предупреждает: нельзя выходить из своего Apple ID по просьбе третьих лиц, чтобы не стать жертвой мошенников, которые могут использовать ваши данные для шантажа и других незаконных схем.