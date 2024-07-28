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«Перевернутый флаг – это символ идущей гибридной войны с Россией, моральным лидером мира традиционных ценностей». Глава ФТАР об открытии Игр-2024

«Я рад, что показ парижского события, которое язык не поворачивается назвать Олимпиадой, у нас в стране не осуществляется.

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