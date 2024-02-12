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Песков: Перед визитом Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны

Песков: Перед визитом Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал во время брифинга с представителями СМИ, что перед возможным визитом российского лидера в Ереван потребуются гарантии армянской стороны.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Казанцев
Это провокация,ну кто же ездит к предателям?
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19 час.
ЛС
Лидия Санникова
А что там делать? С Пашиняном и так все понятно...
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18 час.

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