Песков: Перед визитом Путина в Ереван потребуются гарантии армянской стороны

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал во время брифинга с представителями СМИ, что перед возможным визитом российского лидера в Ереван потребуются гарантии армянской стороны.
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