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Ударами по танкерам в Черном море Киев шантажирует западных партнеров

Ударами по танкерам в Черном море Киев шантажирует западных партнеров

Атаки ВСУ призваны добиться увеличения поставок американского оружия и европейского финансирования Изображение: ФСК С конца июля морская торговля Украины оказалась практически заблокирована.

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