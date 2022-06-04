Специалисты войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» «роняет» разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.

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