В Канаде учительницу обвинили в совращении школьника

Учительницу из Канады обвиняют в совращении школьника. Об этом сообщает The Chronicle Herald. По версии следствия, 41-летняя Дейдре Лонгмайер из города Дигби насиловала ученика в период с сентября 2022 по сентябрь 2024 года.
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