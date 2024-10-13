Джаред Лето, поддержавший Украину, назвал конфликт «этими проблемами» и анонсировал концерты в РФ

Актер, солист группы Thirty Seconds to Mars, популярный во всем мире, Джаред Лето, ранее поддержавший Украину, 11 октября на концерте в столице Сербии в Белграде был польщен теплым приемом и выразил желание выступить в Санкт-Петербурге и Москве после того, как «все закончится».