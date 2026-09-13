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Царьград

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Сирил Рамапоса предложил БРИКС создать контроль за ИИ

Сирил Рамапоса предложил БРИКС создать контроль за ИИ

Президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече лидеров БРИКС предложил создать механизм для контроля и оценки систем искусственного интеллекта.

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