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Царьград

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В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА: включены сирены

В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА: включены сирены

Днём 17 сентября в Анапе была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. На территории города-курорта включили сирены.

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