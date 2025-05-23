Популярные сорта пива вызывают бесплодие и онкологию

В рамках исследования были проанализированы 23 сорта пива и эля.Новое исследование, проведенное учеными из RTI International в Северной Каролине, выявило наличие опасных канцерогенных веществ, известных как ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества), в популярных сортах пива, производимых в Северной Америке и Европе.