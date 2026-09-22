"Роскосмос" адаптировал "Союз-2.1б" для запусков к МКС

"Роскосмос" адаптировал ракету "Союз-2.1б" для запусков грузовых кораблей "Прогресс МС" к МКС. 16 сентября состоялся первый запуск, новый двигатель делает её более энергоэффективной.
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