Команды Петра Яна и Стерлинга столкнулись после дуэлей взглядов

Команды Петра Яна и Стерлинга столкнулись после дуэлей взглядов

В преддверии UFC 273 состоялась официальная дуэль взглядов, после которой команды Петра Яна и Алджамейна Стерлинга столкнулись возле раздевалок.

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