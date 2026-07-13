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Закон, порядок, государство

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Тверские полицейские задержали подозреваемых в хищении денег у участников СВО

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали группу аферистов, подозреваемых в серии хищений денежных средств, предназначенных для выплат участникам специальной военной операции.

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