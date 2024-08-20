Смоленск 2.0
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На Смоленщине начала работать «горячая линия» по вопросам качества школьных товаров

На Смоленщине начала работать «горячая линия» по вопросам качества школьных товаров

В преддверии начала учебного года смоляне смогут получить консультацию у сотрудников центра по защите прав потребителей Жители Смоленской области смогут получить консультацию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей на «горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

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