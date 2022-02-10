Источник: гражданам Казахстана разрешат приватизировать жилье на Байконуре

БАЙКОНУР, 10 фев – РИА Новости. Администрация города Байконур совместно с казахстанской стороной начинает работу по приватизации жилья в городе, которая ранее была запрещена договором об аренде космодрома, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.
БАЙКОНУР, 10 фев – РИА Новости. Администрация города Байконур совместно с казахстанской стороной начинает работу по приватизации жилья в городе, которая ранее была запрещена договором об аренде космодрома, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.
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