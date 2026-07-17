Новейшую стартовую площадку SpaceX для самой большой в мире ракеты Starship впервые показали крупным планом

Компания одновременно возводит стартовые башни и гигантский сборочный комплекс, чтобы значительно увеличить число запусков StarshipВ сети появилось первое качественное фото с места строительства стартовой инфраструктуры SpaceX во Флориде.
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