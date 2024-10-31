Собянин: производство специальных модулей для «Тройки» запустят в Москве

Городские власти Москвы намерены подписать два офсетных контракта — один на поставку модулей защищенного доступа SAM (Secure Access Module) для системы оплаты проезда в общественном транспорте, а другой — на услуги утилизации брошенных автомобилей.
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