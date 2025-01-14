Haas проведёт первые тесты в январе

СоцсетиАмериканская команда Формулы 1 Haas одной из первых вернётся на трассу в 2025 году. На 15-16 января в Испании запланированы тесты с участием основных пилотов коллектива, а также пилота программы Toyota Gazoo Racing Ритомо Мияты.
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