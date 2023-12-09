Психосоматика: взаимосвязь с заболеваниями и жизнь ипохондрика

Помните, как герой книги «Трое в лодке, не считая собаки», листая медицинский справочник, с ужасом находил у себя симптомы всё новых и новых заболеваний? Так каким же образом наши эмоции и страхи влияют на физическое здоровье? ОБИДНЫЙ ВОПРОС Переживать о своём здоровье нормально.