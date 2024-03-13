Путин высказался о прогрессивном налогообложении

По мнению российского лидера, общество воспримет это нормально. Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА новостям высказался в пользу прогрессивного налогообложения в стране.
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