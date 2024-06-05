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Аргументы и Факты

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Путин назвал собачьим бредом утверждения о желании РФ напасть на НАТО

Путин назвал собачьим бредом утверждения о желании РФ напасть на НАТО

Российский лидер Владимир Путин назвал «собачьим бредом» высказывания о желании Российской Федерации напасть на Североатлантический альянс, заявление прозвучало в ходе встречи с главами зарубежных СМИ в Санкт-Петербурге.

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