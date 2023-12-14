Бочкарев рассказал о строительстве участка МСД от МКАД до дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе»

В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и автомобильную дорогу «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».
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