Бочкарев рассказал о строительстве участка МСД от МКАД до дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе»

В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, строители приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и автомобильную дорогу «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».