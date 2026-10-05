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Ротенберг считает, что Овечкин сделал заявление про карьеру в НХЛ, чтобы замотивировать партнеров по «Вашингтону»

Ротенберг считает, что Овечкин сделал заявление про карьеру в НХЛ, чтобы замотивировать партнеров по «Вашингтону»

Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг оценил решение форварда клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в североамериканской лиге после окончания нынешнего сезона.

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