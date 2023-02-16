Россиян предупредили о возможной краже денег через мессенджеры

Телефонное мошенничество остается самым массовым способом кражи денег со счетов банковских клиентов. В топе всевозможные звонки из «банков», «силовых структур», «помощь с оформлением пособий», просьбы о помощи от «родственников, попавших в беду».
Телефонное мошенничество остается самым массовым способом кражи денег со счетов банковских клиентов. В топе всевозможные звонки из «банков», «силовых структур», «помощь с оформлением пособий», просьбы о помощи от «родственников, попавших в беду».
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