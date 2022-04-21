Журнал «Профиль»

13 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ВСЯ ЭТА БОДЯГА ЗАПАДА С РОССИЕЙ, КАК РАЗ ИЗ-ЗА ДЕЛЕЖА РЫНКОВ СБЫТА И ПОДОБРАТЬСЯ К БЕСПЛАТНЫМ РЕСУРСАМ РОССИИ ДЛЯ ПОБ...МВФ прокомментиро...
  • Александр
    😜Какие же это гаранты? Просто наблюдатели с высокой горы. Что и как они могут гарантировать? Своими военными базами?...Россия не возража...
  • Гришаев Александр
    Внука СС уничтожить!Канцлер ФРГ заяви...

Москва призывает страны повлиять на Киев для обеспечения гражданского судоходства

Москва призывает страны повлиять на Киев для обеспечения гражданского судоходства

Россия, в свою очередь, делает все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственное движение гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях, напомнил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе неформального заседания СБ ООН.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх