Москва призывает страны повлиять на Киев для обеспечения гражданского судоходства

Россия, в свою очередь, делает все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственное движение гражданского судоходства в Черном, Азовском и Средиземном морях, напомнил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков в ходе неформального заседания СБ ООН.