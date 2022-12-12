Уполномоченный Кабардино-Балкарии посетил исправительное учреждение

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев провел личный прием лиц, отбывающих наказание за преступления в сфере предпринимательской деятельности в исправительной колонии №1 УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике.
Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев провел личный прием лиц, отбывающих наказание за преступления в сфере предпринимательской деятельности в исправительной колонии №1 УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике.
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