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Уполномоченный Кабардино-Балкарии посетил исправительное учреждение

Уполномоченный Кабардино-Балкарии посетил исправительное учреждение

Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Афасижев провел личный прием лиц, отбывающих наказание за преступления в сфере предпринимательской деятельности в исправительной колонии №1 УФСИН по Кабардино-Балкарской Республике.

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