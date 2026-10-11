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Бигма: бойцы «Запада» уничтожили 51 пункт управления БПЛА и 5 станций Starlink

Бигма: бойцы «Запада» уничтожили 51 пункт управления БПЛА и 5 станций Starlink

В зоне спецоперации военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 216 беспилотников, 51 пункт управления БПЛА и 48 наземных робототехнических комплексов (НРТК).

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