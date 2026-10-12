Мы соседи по пл...
Наш уютный мирМы на планете
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы соседи по планете

4 347 подписчиков

Крылатые фразы известных людей, которые они никогда не произносили

Крылатые фразы известных людей, которые они никогда не произносили

Гуляя по свету, афоризмы порой меняют не только первоначальный смысл, но и авторство. Часто бывает так, что политик употребляет какую-нибудь броскую фразу в запоминающейся речи, после чего его считают автором этих слов, хотя это не так.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым