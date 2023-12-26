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Несекретные материалы

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Не могу понять, каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телевизионных экранах – основа пятой колонны

Не могу понять, каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телевизионных экранах – основа пятой колонны

Разогнать всех ТВ-начальников потребовали в Общественной Палате Вообще-то Первый зампред комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло потребовал это действо - по поводу наших телевизионных начальников - совершенно по конкретному поводу.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
идиотизм прогрессирует на этих идиотов нехвотает н к в д и конц лагерей
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11 час.

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