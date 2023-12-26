Не могу понять, каким образом этот процент извращенцев всё время сидит на наших телевизионных экранах – основа пятой колонны

Разогнать всех ТВ-начальников потребовали в Общественной Палате Вообще-то Первый зампред комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло потребовал это действо - по поводу наших телевизионных начальников - совершенно по конкретному поводу.