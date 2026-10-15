🏀 В Крыму с каждым годом растёт число объектов для занятий спортом Развитие в регионе спортивной инфраструктуры мотивирует людей вести активный образ жизни, отметила заведующая кафедрой спорта и физического воспитания факультета общевузовских дисциплин КФУ им.