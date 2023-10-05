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Пицца из кабачков на сковороде на завтрак и не только

Пицца из кабачков на сковороде — ещё один очень вкусный рецепт приготовления кабачков. Это блюдо подойдет не только для завтрака, но и для любого другого приема пищи в течение дня, вкусного, лёгкого и в то же время по-осеннему красивого.

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