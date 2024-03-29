В Москве стало меньше аварий с участием каршеринга

В столице на 27% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга в сравнении с январем-февралем прошлого года, при этом общее количество поездок выросло на 300 тыс.
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