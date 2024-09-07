Нагорных: «Уход Митая не стал неожиданным для «Локомотива». Он давно изъявлял желание уйти»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что албанский защитник московского клуба Марио Митаю не хватало игрового времени, поэтому он изъявил желание уйти в аренду в саудовский «Аль-Иттихад».
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