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Как Белоусов будет возвращать украденные у государства деньги?

Как Белоусов будет возвращать украденные у государства деньги?

Вчера 13K прочитали Высокопоставленный чиновник, главный военный коммунальщик по имени Сергей Харитонов, был осужден на 9 лет по делу о взятке в размере 65 миллионов рублей.

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