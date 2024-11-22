Захарова: в Киеве накаркали, предлагая Украину в качестве полигона

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме отметила, что представители украинского руководства, включая Владимира Зеленского, предлагали Украину в качестве полигона для испытания новых вооружений, но их пожелания сбылись не в том виде, в каком они ожидали.
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