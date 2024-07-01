СБУ задержала группу, которая якобы планировала захват Рады

СБУ заявила, что они планировали нападение 30 июня.фото: t.me/SBUkr--> В Киеве задержали группу, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Рады, сообщает пресс-служба СБУ.
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