Защитник сборной России по футболу в 1998-2003 годах, чемпион и обладатель Суперкубка Андрей Соломатин вступил в ряды добровольческой бригады «Эспаньола» и принял участие в боях под Артемовском, поскольку это необходимо для защиты русского населения Донбасса.