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Футболист сборной РФ Соломатин объяснил решение поучаствовать в СВО

Футболист сборной РФ Соломатин объяснил решение поучаствовать в СВО

Защитник сборной России по футболу в 1998-2003 годах, чемпион и обладатель Суперкубка Андрей Соломатин вступил в ряды добровольческой бригады «Эспаньола» и принял участие в боях под Артемовском, поскольку это необходимо для защиты русского населения Донбасса.

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