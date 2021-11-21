«МЮ» увольняет Сульшера, поражение «Спартака», успешный старт Хави в «Барсе», Медведев в финале итогового турнира, победы наших фигуристов, Агуэро завершает карьеру и другие новости утра

Привет! Много вчера накопилось новостей, без традиционного дайджеста точно не обойтись. А ведь дальше – больше, 100% 🌈 1.
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