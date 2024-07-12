Более 11 млрд руб. сэкономил город благодаря экспертизе цен в госзакупках

За первые шесть месяцев 2024 года столица сэкономила свыше 11 миллиардов рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) НМЦК(Д), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок.