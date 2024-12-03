Депутаты обсудили, как сделать дороги безопасными для пешеходов

Вадим Андронов: «Пешехода видно только тогда, когда он у тебя на бампере» 3 декабря на заседании комитета по законности и правопорядку Законодательного Собрания РК депутаты обсудили вопрос о том, как снизить аварийность на автодорогах республики и сделать их более безопасными для пешеходов.