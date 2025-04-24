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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чеботарев о том, что назвал фанатов «Лады» фашистами: «Не жалею. Они многое требуют, брать на себя бремя ответственности не хотят. 6 тысяч зрителей ходят на хоккей смотреть, а не на седьмой сектор»

– Не могу не спросить про скандал с болельщиками, когда вы их назвали фашистами. Не жалеете об этом? – Нисколько, абсолютно не жалею.

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