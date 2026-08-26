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МОСИНФОРМ

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Новая площадка клубного центра «Можайский» откроется на западе Москвы

Новая площадка клубного центра «Можайский» откроется на западе Москвы

Десятая по счету площадка клубного центра «Можайский» откроется на западе Москвы — на улице Кубинка, дом 14, об этом сообщила генеральный директор ГБУ «Объединение культурных и досуговых центров Западного административного округа» Анастасия Гладышева.

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