Новая площадка клубного центра «Можайский» откроется на западе Москвы

Десятая по счету площадка клубного центра «Можайский» откроется на западе Москвы — на улице Кубинка, дом 14, об этом сообщила генеральный директор ГБУ «Объединение культурных и досуговых центров Западного административного округа» Анастасия Гладышева.
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